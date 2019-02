Kvinde får Norges hårdeste straf - dræbte sin far og samlever

En 43-årig kvinde og mor til syv børn er tirsdag ved byretten i den sydnorske by Kristiansand idømt 21 års forvaring for drabet på sin far og sin tidligere samlever.

Det er lovens hårdeste straf.

Byretten afgjorde, at der var flere forhold, som gjorde, at kvinden må anses for at være farlig.

- Vi er meget tilfreds med, at kvinden er dømt på alle punkter. Dette har været mange år med meget hårdt arbejde, siger efterforskningsleder i kriminalpolitiet Øystein Jørgensen.

Kvinden vil anke dommen, og en ankesag er allerede sat til at gå i gang 19. marts i landsretten.

Hendes forsvarer havde under sagen krævet, at hun frikendes i alle forhold.

Det er 17 år siden, at kvindens far blev fundet død i et badekar i sit hjem i Kristiansand.

- Hun har gjort dette, ved at hun har sørget for, at han i kraftig beruset tilstand indtog piller indeholdende diazepam, og at hun derefter, mens han opholdt sig i badekarret på sin bopæl, sørgede for, at han druknede, hedder det i afgørelsen.

Faderens grav blev åbnet i december 2017, og her fandt man ved en obduktion spor efter de beroligende stoffer i kroppen.

I 2014 døde hendes samlever på et hotelværelse i byen. Dødsårsagen var enten forgiftning eller kvælning. Hun havde to børn med samleveren.

Oven i de to overlagte drab har kvinden også været anklaget for at have bedøvet en tredje mand og for at have trukket 150.000 norske kroner på et af hans kreditkort.

I dommen hedder det, at der ikke har været nogen formildende omstændigheder. Risikoen, for at kvinden vil begå nye forbrydelser, er årsagen til, at en tidsbestemt fængselsstraf ikke er kommet på tale.

21 års forvaring betyder i en norsk sammenhæng, at kvinden skal afsone alle 21 år. Herefter kan myndighederne ved dom forlænge straffen for fem år ad gangen.

Det er den samme straf, som den terrordømte Anders Behring Breivik er idømt.