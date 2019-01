Kurdiske styrker forlader byen Manbij i Syrien

Omkring 400 kurdiske soldater har forladt byen Manbij i det nordlige Syrien, ikke langt fra grænsen til Tyrkiet.

- En konvoj af enheder af kurdiske krigere bestående af mere end 30 køretøjer forlod Manbij-regionen med kurs mod den østlige bred af Eufrat-floden, meddeler det syriske forsvarsministerium.

Den kurdiske milits YPG har tidligere meddelt, at den ville forlade området, som den overtog, da den nedkæmpede Islamisk Stat i byen i 2016.

Tyrkiet har truet med at rykke ind i området og indlede en offensiv mod kurderne.

Tyrkiet betragter YPG som den forlængede arm af den kurdiske organisation PKK, som er stemplet som en terrororganisation af Tyrkiet, USA og EU-landene.

I sidste uge appellerede kurderne om hjælp fra styret i den syriske hovedstad, Damaskus, i lyset af truslen om en tyrkisk offensiv.

Kurderne leder efter nye allierede, nu hvor USA's præsident, Donald Trump, har meddelt, at de amerikanske soldater forlader Syrien.

Onsdag aften dansk tid blev Trump under et regeringsmøde spurgt til, hvornår de amerikanske soldater forlader Syrien. Han nøjedes med at sige, at USA vil ikke være i Syrien for evigt.

- Jeg har aldrig sagt, at vi trækker os ud fra den ene dag til den anden, lød det fra Trump.

- Syrien blev tabt for længe siden. Vi taler ikke om nogen stor rigdom. Vi taler om sand og død, sagde præsidenten.

Den kurdisk-arabiske alliance Syriens Demokratiske Styrker (SDF), som YPG er en vigtig del af, har været en af USA's allierede i kampen mod Islamisk Stat.

Det Syriske Observatorium for Menneskerettigheder, som overvåger udviklingen i Syrien fra et kontor i Storbritannien, siger, at de kurdiske soldater, der trak sig ud af Manbij onsdag, ikke tilhørte YPG.

Ifølge observatoriet er det soldater fra en anden milits inden for SDF-alliancen.