Kurdisk leder: Hvis Vesten forlader os går vi til Assad

Islamisk Stat (IS) er formentlig tæt på at have tabt sin sidste enklave i Syrien. IS er dermed formelt næsten nedkæmpet.

Men den kurdiske oppositionsleder Aldar Khalil mener, at de kurdiske semi-autonome territorier i det nordøstlige Syrien fortsat er truet.

Det siger han i et interview med nyhedsbureauet AFP.

Det er de, fordi nabolandet Tyrkiet betragter den kurdiske YPG-milits som en terrororganisation, og præsident Recep Tayyip Erdogan har flere gange truet med at invadere de kurdiske områder ifølge Reuters.

Den kurdiske YPG-milits har stået i spidsen for Syriens Demokratiske Styrker (SDF), der har ledet den årelange kamp mod IS i Syrien med støtte fra en USA-ledet koalition.

Khalil mener derfor, at Vesten har et "politisk og moralsk ansvar" for at beskytte kurderne imod Tyrkiet.

Og hvis ikke Vesten lever op til det ansvar, advarer oppositionslederen om, at kurderne vil søge beskyttelse under Syriens præsident Bashar al-Assads vinger.

Konkret foreslår Khalil, at en international styrke med FN-mandat bliver indsat på grænsen mellem kurderne og Tyrkiet, hvis ikke man skal lade Assad-styret tage over.

Helle Malmvig er seniorforsker ved Diis. Hun mener, at det er "meget usandsynligt", at Khalils appel om international militær beskyttelse vil blive mødt.

- De internationale styrker med USA i spidsen er jo på vej ud af Syrien og ikke på vej ind, siger hun og fortsætter:

- Og i mange år har Vesten ikke villet gå ind talstærkt for at beskytte den syriske opposition, så det tror jeg heller ikke, man vil for kurderne.

Hun påpeger desuden, at samarbejde mellem kurderne og Assad-styret ikke er noget nyt. I kampen mod truslen fra IS har man været i tæt alliance med USA og koalitionsstyrken.

- Men de har samtidig hele tiden haft åbne kanaler til Damaskus og delvist samarbejdet med Assad-regimet i udvalgte områder af de kurdiske områder af det nordlige Syrien, siger Helle Malmvig.

En alliance med Assad-styret er den "mindst dårlige" løsning for kurderne, da han ifølge Malmvig ikke vil lade områderne bevare deres delvise selvstyre.

Alt tyder på, at koalitionsstyrkerne vil forlade Syrien, så snart IS' sidste lomme af land er blevet erobret.

I hvert fald afviste en ledende amerikansk general mandag, at man ville lade koalitionssoldater blive og hjælpe med at jage de mange IS-krigere, der formentlig stadig befinder sig i Syrien.

Generalen understreger over for Reuters, at man fortsat følger præsident Donald Trumps planer fra december om at hjemsende amerikanske tropper så hurtigt som muligt.