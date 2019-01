Kurdere udøver tortur mod børn med mulig IS-relation

Kurdiske sikkerhedsstyrker torturerer børn i det nordlige Irak for at finde ud af, om de har forbindelser til Islamisk Stat.

Det siger menneskerettighedsorganisationen Human Rights Watch (HRW), som har talt med 23 mindreårige, som sidder fængslet i Erbil.

De interviewede drenge, som er i alderen 14 til 17 år, holdes i fangenskab med 40 andre mindreårige, der er anklaget eller dømt for at have tilhørt den yderliggående islamistiske organisation.

16 af drengene siger, at de er blevet tortureret under afhøringer foretaget af kurdiske sikkerhedsstyrker. Flere af dem har været udsat for grov tortur, hedder det i HRW's rapport.

Drengene siger, at de blevet slået og pisket med plastrør og ledninger, mens andre har fået elektriske stød og er blevet fundet fastbundet i smertefulde stillinger.

- Flere af drengene siger, at torturen stod på i dagevis, og at den først sluttede, da de tilstod at have tilknytning til IS, hedder det videre. Et flertal af drengene underskrev på den baggrund tilståelser, selv om de ikke haft noget at gøre med jihadisterne i Islamisk Stat.

- I min tilståelse siger jeg, at jeg var sammen med IS i 16 dage, men jeg var faktisk overhovedet ikke sammen med dem, siger en 16-årig.

I interviewene med HRW siger drengene, at de ikke havde adgang til nogen forsvarer, og at de ikke fik lov til at læse de tilståelser, som de var blevet tvunget til at underskrive.

- Næsten to år efter regeringen lovede at gribe ind og efterforske rapporterne om tortur af børn i fangenskab, fortsætter det med alarmerende frekvens, siger Jo Becker i HRW.

En talsmand for de kurdiske myndigheder i det nordlige Irak Dindar Zebari afviser torturanklagerne og hævder, at HRW aldrig har besøgt de mindreårige i et fængsel.

- De, som er under 18 år og mistænkt for at være tidligere medlemmer af IS, bliver behandlet som ofre og ikke som kriminelle, siger han.