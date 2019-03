Krigen i Syrien har kostet over 370.000 mennesker livet

Den otte år lange krig i Syrien har kostet over 370.000 mennesker livet, deriblandt 112.000 civile. Det oplyser overvågningsgruppen Det Syriske Observatorium for Menneskerettigheder.

Gruppen har et stort kildenetværk over hele landet.

Blandt de dræbte er over 21.000 børn og 13.000 kvinder.

Konflikten i Syrien brød ud 15. marts 2011 med regeringsfjendtlige demonstrationer mod præsident Bashar al-Assads regime i den sydlige by Daraa. Demonstrationerne fandt sted i forbindelse med det arabiske forår.

Demonstrationer spredte sig ud over landet, men blev brutalt undertrykt af regimet, hvilket udløste et væbnet oprør. En række andre lande og militante grupper er gradvist blevet trukket ind i konflikten.

Det Syriske Observatorium for Menneskerettigheder oplyste i september 2018, at antallet af dræbte var over 360.000.

Over 125.000 syriske regeringssoldater og militsfolk på deres side er blandt de dræbte, siger gruppen.

Andre militsfolk, deriblandt oprørere og kurdere, udgør 67.000 af de dræbte.

Næsten 66.000 var jihadister, overvejende jihadister fra Islamisk Stat.

Den ødelæggende konflikt har ført til, at 13 millioner mennesker er fordrevet fra deres hjem til interne flygtningelejre eller tvunget i eksil i udlandet.

Med Ruslands og Irans støtte har al-Assad vundet krigen og har kontrol over næsten to tredjedele af landets territorium. Han står til at overleve politisk, men Syrien er stærkt splittet og forarmet. Konflikten siges at have bragt landets økonomi 30 år tilbage i tiden.