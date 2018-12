Kreml-talsmand: Trump og Putin mødtes kort ved G20-møde

USA's præsident, Donald Trump, og Ruslands præsident, Vladimir Putin, mødtes kortvarigt på sidelinjen af G20-topmødet i Buenos Aires.

Det oplyser en talsmand for den russiske regering, Jurij Usjakov, ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Der er ikke umiddelbart yderligere oplysninger om det korte møde mellem de to ledere.

Men Usjakov siger til det russiske nyhedsbureau Tass, at repræsentanter for den amerikanske regering har været i kontakt med regeringen i Moskva, efter Trump aflyste et planlagt møde med Putin.

Talsmanden tilføjer, at USA og Rusland er blevet enige om at opretholde en dialog, blandt andet med Trumps nationale sikkerhedsrådgiver, John Bolton.

Men det er uklart, hvornår Putin og Trump skal mødes igen, siger han.

Torsdag aflyste Trump et planlagt møde med Putin, der skulle have fundet sted ved G20-topmødet.

Det gjorde han med den begrundelse, at Rusland tilbageholder tre ukrainske flådefartøjer.

I modsætning til Trump holdt Tysklands forbundskansler, Angela Merkel, et møde med Putin.

Hun brugte lejligheden til at udtrykke bekymring om situationen omkring Kertsj-strædet, som var det sted, hvor de tre ukrainske fartøjer blev opbragt.

Merkel og Putin blev på lørdagens møde enige om, at repræsentanter for Rusland, Ukraine, Tyskland og Frankrig skal mødes for at forsøge at finde en løsning på den højspændte situation.

Lørdag skriver Trump desuden på Twitter, at han aflyser sit planlagte pressemøde i forbindelse med G20.

Det sker "af respekt for Bush-familien og tidligere præsident George H.W. Bush", som døde fredag.

- Jeg så meget frem til at holde pressekonference umiddelbart inden afgangen fra Argentina, fordi vi har haft så stor succes i vort samarbejde med forskellige lande og deres ledere ved G20, skriver Trump.

- Men af respekt for Bush-familien og tidligere præsident George H.W. Bush vil vi vente til efter begravelsen med at holde pressekonference, tilføjer han.

Det er endnu ikke oplyst, hvornår den afdøde ekspræsident skal begraves.