Kosovo er på vej mod valg efter opløsning af parlament

Kosovos parlamentsmedlemmer har torsdag stemt for at opløse landets parlament og dermed samtidig udløse valg i landet.

Torsdagens afstemning fandt sted, fordi premierminister Ramush Haradinaj i juli besluttede sig for at trække sig. Årsagen var, at han blev indkaldt til en særlig domstol i den hollandske by Haag.

Siden Haradinajs opsigelse har flere partier opfordret til, at der afholdes valg.

En række partier har allerede så småt taget hul på deres valgkamp og diskuteret mulige politiske alliancer.

89 ud af 120 parlamentsmedlemmer stemte for at opløse parlamentet.

Det bliver modtaget positivt af den afgående premierminister, der kalder beslutningen for et udtryk for "politisk modenhed" og et "stabilt demokrati".

Kosovo løsrev sig i 2008 fra Serbien. De seneste måneder har landet dog været i diskussioner med serberne, der ikke anerkender løsrivelsen.

Striden ventes at fylde i det politiske landskab frem mod valget.

Den særlige domstol, som Haradinaj er indkaldt til, blev oprettet i 2015.

Den blev oprettet for at behandle sager, hvor medlemmer af Kosovos Befrielseshær (KLA) beskyldes for at have begået krigsforbrydelser i konflikten i 1998-1999, der kom forud for Kosovos løsrivelse fra Serbien.

Haradinaj var hærfører for KLA.

- Jeg modtog et opkald fra den særlige domstol som mistænkt. Jeg blev tilbudt at komme som premierminister eller som almindelig borger fra Kosovo. Jeg valgte det sidste, sagde 51-årige Haradinaj i juli.

Domstolen i Haag er etableret for EU-midler og behandler anklager om forbrydelser mod blandt andet etniske minoriteter under Kosovos lov.

Kosovo, der er lidt større end Sjælland, er en tidligere serbisk provins i Jugoslavien. Kosovo erklærede sig som en selvstændig stat i februar 2008.

USA og de fleste vestlige lande anerkender Kosovo som værende uafhængigt. Det gælder dog ikke Serbien og de allierede Rusland og Kina.