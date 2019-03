Korruptionsanklaget ekspræsident meldes anholdt i Brasilien

Brasiliens tidligere præsident Michel Temer er torsdag blevet anholdt.

Det siger en kilde, som er "involveret i undersøgelsen" af korruption i Brasilien, torsdag ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Undersøgelsen går under navnet "Bilvask".

Den har allerede ført til flere anholdelser af politikere og forretningsmænd, skriver AFP.

Der er torsdag eftermiddag dansk tid modstridende meldinger om, hvorvidt Temer faktisk er blevet anholdt.

Således skriver AP, at en dommer i storbyen Rio de Janeiro har udstedt en arrestordre på Temer.

Temer overdrog 1. januar præsidentembedet til Jair Bolsonaro.

Da Temer stoppede, var han landets mest upopulære leder nogensinde og stod over for en række anklager om korruption, skriver AFP.

Anklagemyndigheden har tidligere anklaget Temer for at have modtaget bestikkelse i bytte for et præsidentielt dekret i 2017.

Dekretet tillod to havnevirksomheder at forlænge deres kontrakter i op mod 70 år.