Kontroversiel Michael Jackson-dokumentar vinder Emmy-pris

En dokumentar, hvor to mænd beskylder Michael Jackson for seksuelle overgreb, har vundet en Emmy-pris.

Dokumentaren "Leaving Neverland", hvor to mænd beskylder popstjernen Michael Jackson for seksuelle overgreb, har lørdag vundet en Emmy.

Emmy-prisen er givet for bedste dokumentar, og den er uddelt ved en ceremoni i Los Angeles, der går forud for den egentlige Emmy-uddeling, der finder sted 22. september.

I "Leaving Neverland" anklager de to amerikanske mænd Wade Robson og James Safechuck Michael Jackson for at have misbrugt dem seksuelt på sin ranch Neverland, da de var børn.

Det vakte stor opsigt, da dokumentaren om popstjernen, der døde for ti år siden, blev sendt tidligere på året, hvor den også fik premiere på dansk tv.

Den blev udsat for massiv kritik fra Jacksons familie og fans. De mener, at beskyldningerne er usande, og at det blot er for at tjene penge på Jacksons navn.

Filmens instruktør, Dan Reed, har dog forsvaret filmen og forklaret, at han er sikker på, at Jackson var pædofil.

- Hvad lavede han i en seng med små drenge nat efter nat efter nat? Tag jer nu sammen, sagde Dan Reed i et interview med Jyllands-Posten i foråret.

Ved lørdagens prisuddeling blev der uddelt flere priser, men musikstjernen Beyonce, som var nomineret til seks priser med sin koncertfilm "Homecoming", fik trods de mange nomineringer ingen pris.

Hun blev blandt andet slået af den filmede version af Bruce Springsteens oneman Broadway-show og talkshowværten James Cordens, som vandt for et indslag med tidligere Beatle Paul McCartney i "Carpool Karaoke", hvor kendte artister synger med på deres egne sange.

Animationsserien "The Simpsons" kunne gå hjem med en pris for bedste animerede serie, mens makeover-serien "Queer Eye" vandt fire priser.

Hovedpriserne ved Emmy-uddelingen uddeles først 22. september. Her fører "Game of Thrones" og "The Marvelous Mrs Maisel" ifølge Reuters ræset om at vinde prisen for bedste drama og bedste komedieserie.

Den danske skuespiller Nikolaj Coster-Waldau er desuden nomineret til prisen for bedste mandlige birolle for sin rolle i "Games of Thrones".