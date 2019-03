Konservative topfolk til May: Aflys brexitafstemningen

Som det ser ud nu, vil May lide nederlag, siger partikilde til avis forud for tirsdagens afstemning om brexit.

Højt placerede lovgivere i Theresa Mays konservative parti opfordrer hende til ikke at sende sin brexitaftale til afstemning tirsdag.

De siger til avisen The Times, at den britiske premierminister risikerer at tabe stort.

Hun sendte i januar aftalen, som hun havde indgået med EU's forhandlere om brexit, til afstemning første gang. Den blev nedstemt med to tredjedele af stemmerne i parlamentet.

Det skete med mange konservative stemmer.

De konservative medlemmer anbefaler i The Times, at May i stedet for den nuværende brexitaftale fremlægger et forslag til en aftale med EU, der vil være acceptabel for de konservative - og som samtidig holder partiet sammen og lægger pres på Bruxelles.

- Som det ser ud nu, vil hun lide nederlag, siger en højtplaceret kilde i partiet.

Mays kontor erkender mandag morgen, at forhandlingerne med EU er havnet i et dødvande, skriver Reuters.

Efter nederlaget i januar lovede May at rejse tilbage til Bruxelles for at få en bedre aftale. Men der er ikke sket meget.

EU's forhandlere udtrykker stor frustration over Mays forsøg på aftvinge indrømmelser.

- May har malet sig stadig længere op i et hjørne, mener en EU-embedsmand.

Helt afgørende er EU's krav om en irsk bagstopper. Et krav, der får de fanatiske antieuropæere i Mays parti til at fnyse.

Bagstopperen handler om, at der ikke skal opstå en hård grænse mellem EU-landet Irland og den britiske provins Nordirland, når briterne træder ud af EU 29. marts.

Ikke mindst for at fastholde en fredsaftale fra 1998, der stoppede 20 års blodig konflikt i Nordirland mellem grupper i Nordirland, der var loyale over for enten Storbritannien eller Irland.

Bagstopperen kan samtidig indebære, at Storbritannien skal forblive i EU's toldunion, indtil der er fundet en teknisk løsning på den irske grænse. Den findes ikke i dag.

EU's forhandlere har gjort det klart, at man ikke vil udvande bagstopperen. Men man vil gerne forfatte en erklæring, hvor det fremgår, at man er klar til at forlade bagstopperen, når den ikke længere givere mening.

Men man vil ikke give en bindende garanti for, for hvornår bagstopperen udløber.