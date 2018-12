Konservative skal vælge Merkels arvtager i historisk kampvalg

Efter næsten to årtier med Angela Merkel i spidsen skal det konservative, tyske parti CDU vælge sin næste formand fredag.

Og det bliver et historisk kampvalg, forklarer Berlingskes korrespondent i Tyskland, Lykke Friis. Ifølge Friis bliver valget af en ny formand også et valg om, hvor langt partiet vil flytte sig fra Merkels linje.

Blikket er rettet mod tre kandidater - Annegret Kramp-Karrenbauer, Friedrich Merz og Jens Spahn.

Forskellige målinger har Annegret Kramp-Karrenbauer, der også er kendt som "AKK", som favorit.

- Hun betegner sig som en jernnæve i fløjlshandske, siger Lykke Friis.

- Hun er også blevet betegnet som en mini-Merkel, og dermed ikke så hårdtslående. Og hun står for en mere midtsøgende politik.

Lykke Friis mener dog, at Annegret Kramp-Karrenbauers tid som ministerpræsident i delstaten Saarland har vist forskellen på hende og Merkel.

- Hun førte i Saarland en markant udlændingepolitik. Unge flygtninge skulle røntgenfotograferes for at tjekke, at de var børn og ikke over 18. Og hun sagde, at hvis mænd ikke vil tage imod mad fra kvinder i flygtningelejre, må de gå sultne i seng, siger Lykke Friis.

Derudover er hun katolsk og derfor konservativ på områder såsom ægteskab for homoseksuelle.

Hun bliver dog betragtet som den mest moderate kandidat på den økonomiske og sociale politik.

- Hun var for eksempel en af de første i partiet til at gå ind for en lovbestemt mindsteløn, siger Lykke Friis.

Hendes stærkeste modstand kan meget vel blive den ærkekonservative Friedrich Merz.

- Der er en længsel og en sult i den konservative del af partiet efter klare konservative meninger. Væk fra det der socialdemokratiske mindsteløn, homovielser og afskaffelse af værnepligten, siger Lykke Friis med henvisning til de politiske forskelle på Merz og Merkel.

- Det handler også om Angela Merkels arv. Hvor langt skal man rykke sig? Her er opgøret størst med Merz.

Den sidste kandidat, Jens Spahn, er i dag sundhedsminister og med sine 38 år den klart yngste af de tre. Den unge komet er ifølge Lykke Friis dog falmet i valgkampen.

- Han har fået sit politiske gennembrud ved at være en af Merkels argeste kritikere på hele flygtningespørgsmålet. Han var anti-Merkel, inden han blev overhalet indenom, siger hun.