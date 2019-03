Konservativ EU-gruppe suspenderer Orbans parti Fidesz

EU-Parlamentets konservative gruppe, EPP, har ved en afstemning onsdag aften besluttet at suspendere Viktor Orbáns ungarske regeringsparti, Fidesz.

Det bekræfter gruppeformand Manfred Weber, mens Orbán selv siger, at alt er dermed er endt, som han og Fidesz ønskede.

Suspenderingen betyder, at Fidesz ikke kan stemme, og partiets medlemmer har ikke adgang til møder i parlamentets konservative gruppe. Det gælder med øjeblikkelig virkning.

- Jeg er stolt over, at EPP i dag melder klart ud med en fælles holdning, siger Weber på et pressemøde efter afstemningen.

Tyskeren fortæller, at beslutningen ikke betyder, at man har lagt muligheden for helt at ekskludere Fidesz bag sig. Det kan stadig blive aktuelt.

Det afhænger af et nedsat udvalg på tre mand, der skal overvåge det ungarske regeringspartis ageren i den kommende tid.

Udvalget skal ledes af den tidligere EU-præsident Herman von Rompuy.

Weber siger, at han håber, at "det har den virkning, som vi ønsker at se".

Nemlig at Fidesz retter ind, så partiet igen kan træde ind i gruppen på lige vilkår. Men det er "evalueringsudvalget", der skal vurdere det.

De tre i udvalget skal følge, om Fidesz lever op til en række betingelser, som EPP onsdag har vedtaget.

Det ungarske parti skal vise, at det beskytter ytringsfriheden og retten til fri uddannelse.

Desuden skal Fidesz omgående indstille en kampagne, som ifølge EPP er "fake news" rettet mod EU-Kommissionens formand, Jean-Claude Juncker.

Den kampagne har handlet om, at Juncker ifølge Fidesz inviterer flere migranter ind i EU, hvilket Ungarn er imod.

Juncker har klart taget afstand fra påstanden og sagt, at det hele er løgn.

Orbán deltog selv i mødet onsdag i Bruxelles. Han siger efterfølgende, at resultatet af afstemningen var, hvad Fidesz netop ønskede.

Partiet har ifølge Viktor Orbán "selv valgt at suspendere egne rettigheder".

Han ønsker, at EPP skal stå stærkt i parlamentet, og Fidesz støtter fortsat Manfred Weber som spidskandidat i forbindelse med valget til Europa-Parlamentet, tilføjer han.