Kongresudvalg overvejer at afhøre Trumps tolk

To udvalg i den amerikanske kongres overvejer at indkalde en tolk, der bistod præsident Donald Trump under nogle af hans møder med Ruslands præsident, Vladimir Putin. Udvalgene vil have, at tolken skal forklare, hvad de to ledere talte om.

Det siger demokraten Eliot Engel, som er formand for udenrigskomitéen i Repræsentanternes Hus, ifølge Reuters.

Engel siger, at hans udvalg fører drøftelser med efterretningsudvalget om sagen.

- Jeg ville foretrække, at vi ikke gør det. Men vi må se, hvad vi finder ud af. Måske har vi ikke noget valg, siger Engel til tv-stationen CNN.

The Washington Post, der blandt andet henviser til et møde mellem de to ledere i Hamburg i 2017, skriver, at Trump har gjort sig usædvanlig stor umage med at holde indholdet af sine samtaler med Putin hemmelige.

Trump skal ifølge avisen have været i besiddelse af noter, som hans tolk havde taget på mødet. Samtidig instruerede han tolken i ikke at drøfte indholdet af samtalen med andre embedsmænd, lyder det.

Han benægter også at have skjult indholdet af drøftelser ved topmøder med den russiske præsident.

Ved et pressemøde i Det Hvide Hus mandag sagde Trump, at han aldrig har arbejdet for Rusland, og at han ikke har noget kendskab til sin oversætters noter fra hans drøftelser med Putin.

- Disse rapporter er falske, sagde Trump.