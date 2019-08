Spændingen stiger fortsat mellem nabolandene Pakistan og Indien, der strides om den særlige Kashmir-region i den vestlige del af Himalaya.

Onsdag har Pakistan således besluttet at indstille sin handel med Indien.

Det oplyser regeringen efter et møde i Pakistans Nationale Sikkerhedsudvalg.

Mødet blev anført af premierminister Imran Khan, og til stede var også ledere fra Pakistans militære styrker. Det skriver nyhedsbureauet AP.

Pakistan udviser desuden Indiens højkommissær i landet.

- Vi kalder vores ambassadør tilbage fra New Delhi, og vi udviser deres (udsending, red.), siger udenrigsminister Shah Mehmood Qureshi.

Pakistans regering vil bringe konflikten om Kashmir til FN's Sikkerhedsråd.

Uroen mellem Pakistan og Indien fik ny næring mandag.

Her meddelte Indiens regering, at den skrotter en paragraf i forfatningen, som giver Kashmir en særlig status i form af autonomi.

Formålet med at fratage Kashmir den særlige status er at integrere det urolige område med muslimsk flertal i det øvrige Indien, hedder det.

Pakistan meddelte tirsdag, at landets styrker er klar til at tage alle midler i brug for at beskytte folket i Kashmir.

Ifølge britiske The Guardian er fastnettelefoner samt internet- og mobildækning nede i Kashmir. Prominente politiske ledere, der er imod Indiens regering, skal samtidig være blevet anholdt.

Konflikten i Kashmir blev optrappet i februar, da en militant pro-pakistansk gruppe dræbte mindst 40 indiske soldater i den indiske del af Kashmir.

Indien svarede igen ved fra luften af angribe mål i Pakistan. Her ramte man terrorlejre ifølge den indiske regering.