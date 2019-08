Kondisko fra norsk butikskæde er nyt spor i forsvindingssag

Norsk politi har onsdag præsenteret nye spor i sagen om Anne-Elisabeth Hagen, der har været sporløst forsvundet i næsten ti måneder.

På et pressemøde lidt over middag onsdag siger politiinspektør Tommy Brøske, at der er fundet et skoaftryk ved et muligt gerningssted. Aftrykket er det eneste i området, som politiet ikke har kunnet knytte til nogen personer.

Analyser viser, at aftrykket stammer fra en kondisko af mærket Sprox, som sælges i den norske butikskæde Spar Kjøp og flere steder i udlandet.

Anne-Elisabeth Hagen har været forsvundet siden 31. oktober. Det er også sidste gang, at der er livstegn fra hende.

Politiet meddelte i juni, at dets hovedhypotese er, at hun er død.

Det gentager politiinspektør Tommy Brøske tirsdag.

- Helt fra sagen blev kendt, har vi efterlyst bevis på liv. Men det har hverken politiet eller familien fået, siger han.

Anne-Elisabeth Hagen er gift med den norske milliardær Tom Hagen. Hun forsvandt fra sit hjem i Lørenskog i udkanten af Oslo.

Det er ved Hagen-familiens hjem, at skoaftrykket er fundet.

- Det sted, hvor skoaftrykket er fundet, og måden, som det er sat på, mener vi er særdeles relevant for sagen, vi efterforsker, siger Tommy Brøske.

- Politiet vurderer det som sandsynligt, at aftrykket tilhører en gerningsmand. Det er sandsynligvis tale om en størrelse 45, lyder det.

Politiet opfordrer alle, der har købt Sprox-sko i Spar Kjøp i størrelse 44 til 46 mellem august 2016 og maj 2016, til at tage kontakt til politiet.

På et pressemøde tidligere i august meddelte Hagen-familiens advokat, Svein Holden, at familien var i kontakt med de formodede gerningsmænd 8. juli.

- De sagde klart, at Anne-Elisabeth Hagen lever, men vi har ikke modtaget bevis på, at det er rigtigt, sagde Holden ifølge det norske nyhedsbureau NTB.