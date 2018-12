Komedieportræt af barmfager madonna solgt for 15.000 pund

Det er malet af en fiktiv kunstner og er teknisk set bare en rekvisit.

Ikke desto mindre er maleriet "The fallen madonna with the big boobies", der er kendt fra den britiske komedieserie "'Allo 'Allo!", blevet solgt på en auktion til 15.000 pund.

Det skriver BBC.

Prisen svarer til knap 126.000 kroner.

"The fallen madonna with the big boobies" - eller på dansk: den faldne madonna med de store bryster - var et gennemgående indslag i "'Allo 'Allo!".

Det er malet af den til lejligheden opfundne kunstner van Klomp og er et portræt af en kvinde med bar overkrop og opsat hår.

"'Allo 'Allo!" foregår i byen Nouvion i Nordfrankrig under Tysklands besættelse af landet under Anden Verdenskrig.

Portrættet af den faldne madonna er i serien en lokal kunstskat og bliver gentagne gange forsøgt stjålet af den tyske besættelsesmagt.

Med det seneste salg af kunstværket vender det tilbage til sit udgangspunkt. Det er således en borger fra netop Nouvion, der har købt det, oplyser auktionarius Andy Stowe til BBC.

- Jeg er blevet overvældet af den store interesse.

- Og 15.000 pund for en tv-rekvisit er bare fantastisk, siger Andy Stowe fra East Bristol Auction House.

Billedet blev sidst solgt i 2007 til en anden privat køber for 4000 pund.

Serien "'Allo 'Allo!" blev indspillet fra 1982 til 1992 og produceret af BBC. Den blev dengang sendt på DR og er siden blevet genudsendt flere gange på både DR og TV2.