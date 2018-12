Kollaps i højhus koster mindst tre mennesker livet i Rusland

En del af et boligkompleks styrtede mandag morgen sammen i den russiske by Magnitogorsk i Uralbjergene.

Mindst tre er blevet dræbt, da en del af et højhus styrtede sammen i den russiske by Magnitogorsk i Rusland tidligt mandag morgen.

Årsagen til kollapset kan ifølge lokale myndigheder skyldes en gaseksplosion.

Det skriver flere internationale nyhedsbureauer.

- Klokken 9.50 lokal tid er seks personer trukket ud af murbrokkerne, tre døde, tre sårede - herunder et barn, skriver Ruslands katastrofemyndigheder i en skriftlig kommentar ifølge nyhedsbureauet Tass.

Nyhedsbureauet RIA rapporterer, at 48 lejligheder er blevet beskadiget i forbindelse med kollapset i boligkomplekset, der ligger i den sydlige del af Uralbjergene.

Byen ligger omkring 1700 kilometer øst for den russiske hovedstad, Moskva. I alt 110 personer har deres adresse i højhuset.

Myndighederne oplyser ikke, hvor mange personer der vurderes at være fanget under nedfaldne murbrokker. Men en lokal politiker udtaler, at skæbnen er uvis for 79 personer.