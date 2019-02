Knotten Erdogan tager imod græsk premierminister

Et to dage langt besøg i Tyrkiet af den græske premierminister har mandag fået en urolig start. Den tyrkiske præsident, Recep Tayyip Erdogan, har udlovet en stor dusør for at fange otte soldater, der er flygtet til Grækenland.

Premierminister Alexis Tsipras og Erdogan ventes under deres møde at tage en række sager op, som har anstrengt forholdet mellem de to Nato-lande. Herunder uenighed om, hvilke dele af Det Ægæiske Hav, der tilhører hvem.

Men også hvem der har retten til gasudvinding i den østlige del af Middelhavet, og hvordan man kommer videre i forhold til den etnisk delte østat Cypern.

Inden Tsipras forlod Grækenland, blev der på det tyrkiske nyhedsbureau Anadolu oplyst, at regeringen i Ankara har sat yderligere 74 officerer på en liste over eftersøgte. De anklages for at have deltaget i det fejlslagne militærkup i 2016.

Blandt dem er otte soldater, som er flygtet til Grækenland.

Tyrkiet vil give fem millioner kroner for hver af de otte til dem, som sikrer, at de bliver fanget.

Tyrkiet har udtrykt irritation over, at græske domstole ikke vil udlevere de eftersøgte officerer.