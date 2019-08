Klimaprofessor: Vi skal spise færre søde sager

Vi er nødt til at ændre markant i den måde, vi lever på.

Sådan lyder det fra professor Jørgen E. Olesen, forsker i klima og landbrug ved Aarhus Universitet, efter offentliggørelsen af en ny rapport fra FN's Klimapanel.

Rapporten beskriver, hvordan mennesker udnytter planeten til blandt andet land- og skovbrug som aldrig før. Det er med til at øge tempoet i de globale temperaturstigninger.

Vores voksende forbrug er ifølge Jørgen E. Olesen det store problem. Han peger på, at vi bliver flere og flere mennesker, og at fødevareforbruget frem mod 2050 ventes at stige op mod 70 procent.

- Vi kan ikke producere til alt det, menneskeheden vil forbruge. Så vi kommer til at skære ned på vores forbrug, siger professoren.

Det indebærer færre røde bøffer, men også mindre sodavand, slik og alkohol, lyder det.

- Det skal gå i retning af mindre kød og færre tomme kalorier og i stedet noget mere næringsrigt. Det kan være grøntsager, frugt og nødder, siger Jørgen E. Olesen.

Han forudser en hård kamp om, hvad landområder i fremtiden skal bruges til.

Dels bliver der flere munde at mætte, hvilket vil kræve flere fødevarer.

Samtidig vil omstillingen væk fra kul og olie formentlig indebære, at vi i stigende grad skal bruge biomasse - eksempelvis halm og træ - som energikilde.

Men Jørgen E. Olesen forudser også, at der for at dæmpe den globale opvarmning bliver behov for at hive CO2 ud af atmosfæren. Det kan ske ved at plante træer, der opsuger og holder på drivhusgassen.

- Så ud over at vi skal producere mere til fødevarer og biomateriale, så skal vi dæleme også hive CO2 ud af atmosfæren og lagre det i jord og planter. Det vil sige, at de områder ikke må bruges til landbrug. Det er bare en cocktail, der ikke kan lade sig gøre, vurderer han.

Som helhed står dyrkelsen af landområder næsten for en fjerdedel af verdens samlede udledning af drivhusgasser.

FN's Klimapanel fremhæver, at sektoren spiller en central rolle i at bremse klimaforandringerne.

Jørgen E. Olesen mener, at vi alle har et ansvar for at bremse klodens hedetur.

- Alle aktører skal i spil. Både forbrugerne, politikerne, fødevareproducenterne, detailhandlen, restauranter og tøjproducenter. Alle.