Klimaplan i EU giver dansk håb om mere grøn eksport

Danske virksomheder og interesseorganisationer tager imod det klimaudspil, som EU-Kommissionen onsdag præsenterer, med åbne arme.

Målet er, at man i EU skal være klimaneutral i 2050, hvilket vil medføre en omfattende omstilling af blandt andet energi- og transportsektoren.

- Det har været vores klare holdning, at kommissionen skulle være ambitiøs, og at vi skulle have en CO2-nulløsning i 2050. Derfor er det rigtig positivt, at det også kommer til at ske, siger direktør Tine Roed i Dansk Industri.

Hun vurderer, at målet, som er mere ambitiøst end det tidligere med en reduktion på 80 procent, vil være godt for dansk eksport, da danske virksomheder har en stærk position på grøn omstilling.

- Derfor tror vi også, at dette kan være med til at sikre gode eksportmuligheder for danske virksomheder, siger Tine Roed.

Flere FN-organer har fastslået, at det går for langsomt med omstillingen, og det bliver svært at bremse klimaforandringerne, medmindre der sker meget markante ændringer.

- Vi ved, at der vil komme nogle teknologiske muligheder, som vi ikke kender i dag. Derfor er det vigtigt, at vi fastholder, at vi forsker og udvikler. For kan man nå disse tiltag før, så skal vi gøre det, siger Tine Roed.

I den danske energisektor vil man gerne gå forrest med omstillingen, som omvendt vil koste store hovedbrud og medføre massiv modstand i dele af EU.

Flere steder i Europa frygter man, at det vil koste mange arbejdspladser.

Dansk Energi mener, at man skal arbejde på at opnå klimaneutralitet så snart som muligt og gerne før 2050.

- Elsektoren skal gå forrest med at blive klimaneutral, og så skal den grønne el anvendes til at begrænse de fossile brændsler i transport, boligopvarmning og industri, siger viceadministrerende direktør Anders Stouge.

Han peger på, at klimaneutralitet vil kræve store investeringer i vedvarende energi, energieffektivisering og elektrificering.

Desuden er der ifølge Stouge brug for en højere pris på CO2, et velfungerende indre marked for elektricitet og incitamenter til investering i infrastruktur.

- Kloden gisper efter vejret. Europa og resten af verden skal til at smøge ærmerne op og komme i gang, hvis vi skal begrænse klimaforandringerne, siger Anders Stouge.