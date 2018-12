Klimamøde indledt med bøn om at bremse akutte trusler

Vi har brug for dybtgående omlægninger af vores økonomier og samfund, siger ledere af tidligere klimamøder.

Repræsentanter fra knap 200 lande indleder søndag klimamødet COP24 i byen Katowice i Polen.

Det sker med en opfordring til handling for at bremse de "akutte" trusler, klimaforandringerne udgør.

Den opfordring kommer fra en række ledere af tidligere FN-klimakonferencer. De skriver i en fælles udtalelse, at de omkring 195 lande, der deltager i COP24, må "tage beslutsomme skridt for at håndtere disse akutte trusler".

- Effekten af klimaforandringer er i stigende grad svær at ignorere, lyder det i udtalelsen.

- Vi har brug for dybtgående omlægninger af vores økonomier og samfund.

I løbet af COP24 skal landene forsøge at nå til enighed om, hvordan de kan gøre de løfter, de afgav ved klimakonferencen i Paris i 2015, til virkelighed.

Dengang mundede klimamødet ud i Parisaftalen, hvor målet er at bremse den globale opvarmning, så klodens temperatur ikke stiger mere end mellem 1,5 og 2 grader mere.

Men for deltagerne ved klimamødet er der kraftige politiske modvinde.

USA's præsident, Donald Trump, har trukket sit land ud af klimaaftalen fra Paris. Og han sagde for nylig, at han "ikke tror på" konklusionerne i en klimarapport fra hans egen regering.

Selv om der sker solide fremskridt i retning af at opfylde målene i Parisaftalen ved klimamødet i Katowice, er det formentlig ikke nok til at begrænse temperaturstigningerne.

Med de nuværende tiltag er der udsigt til en temperaturstigning på godt tre grader, når vi rammer år 2100. Det vil føre til blandt andet havstigninger og mere ekstremt vejr, lyder prognosen i en række rapporter.

Verden har allerede set flere nylige eksempler på, hvad temperaturstigningerne ifølge klimaforskerne kommer til at betyde. Både i form af skovbrande som den i Californien, der kostede 88 mennesker livet og ødelagde 18.000 bygninger, og i form af tørke, orkaner og oversvømmelser.