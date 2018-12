Klimaminister vil give Parisaftalen vinger i Polens kulhjerte

Verden kan ikke vente. Klimaet kan ikke vente.

Der bliver ikke sparet på de store ord fra energi- og klimaminister Lars Christian Lilleholt (V) forud for klimamødet COP24, der begynder søndag i Polen.

Mødet betegnes som det vigtigste i klimaregi, siden der for tre år siden i Paris blev indgået en aftale om at begrænse den globale opvarmning til maksimalt to grader og gerne tættere på 1,5 grader.

- Det var en flot og god aftale, der blev lavet i Paris. Nu er der behov for, at der bliver handlet og lagt oven på. Klimaet venter ikke, siger Lilleholt.

Han henviser til, at nuværende klimatiltag langtfra er tilstrækkelige til at leve op til målet fra Paris.

Øverst på dagsordenen for mødet er at få fastsat et regelsæt. Det skal sikre, at Parisaftalen kan fungere i praksis, så klimaet ikke går grassat.

I kulbyen Katowice, en af de mest forurenede byer i Europa, står Danmark og EU ifølge Lilleholt sammen om at kæmpe for robuste regler og ambitiøse udmeldinger om, hvad man vil gøre for at mindske CO2-udslippet.

- Et ideelt slutresultat vil være, at vi forlader Polen med en klar aftale om, hvordan vi fordeler den her opgave imellem os, og hvordan vi sikrer, at alle lande leverer det, de skal.

- Og så håber jeg - og det er det allervigtigste - at der kommer et fælles signal om, at verden er parat til at flytte sig yderligere i forhold til Parisaftalen. At vi er parate til at komme med nogle tilsagn, som er på et højere niveau, end det vi så i Paris, siger Lars Christian Lilleholt.

Mens ministeren ofte nævner Danmark som grønt foregangsland, advarede Klimarådet i sidste uge i klare vendinger om, at Danmark langtfra gør nok for at mindske udledningen af klimaskadelige gasser.

Lilleholt anerkender, at der også i Danmark er behov for at øge indsatsen.

- Der bliver brug for yderligere initiativer efter 2030 og måske også før, siger han.

- Jeg har en klar forventning om, at vi frem mod 2030 kommer til at skærpe vores målsætninger yderligere og kommer med yderligere tiltag, som reducerer udledningen, siger han.