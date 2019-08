Klimaaktivisten Gretha Thunberg sejler til FN-topmøde

Den unge svenske klimaaktivist sejler af miljøhensyn over Atlanten for at deltage i klimaforhandlinger.

Den 16-årige svenske miljøaktivist Greta Thunberg er i sejlbåd på vej til klimatopmøde i New York.

Hun indledte onsdag sit togt fra den britiske by Plymouth med retning mod New York, hvor hun skal deltage i et klimatopmøde i forbindelse med FN's Generalforsamling.

- Jeg føler mig lidt søsyg, og det kommer ikke til at blive komfortabelt, men jeg kan leve med det, sagde til den britiske avis The Guardian umiddelbart før sejlbåden satte kursen vestover.

Den unge internationalt kendte aktivist, som er blevet et ikon for kampen mod klimaforandringer, har af miljøhensyn afvist at flyve til New York.

Hun er blevet inviteret med på den 60 fod lange, sejlbåd Malizia II, som er udstyret med solpaneler og turbiner under vandet, som kan generere CO2-neutral elektricitet.

Hendes far, Svante Thunberg, og filmskaberen Nathan Grossman er også med på turen over Atlanterhavet. sammen med Pierre Casiraghi, søn til Monacos prinsesse Caroline, som er en af bådens to kaptajner.

Overfarten til New York ventes at tage to uger, og turen kan blive hård på grund af dårligt vejr i Nord-Atlanten om efteråret. Malizia II er bygget til kapsejlads og høj fart. Den kan opnå en fart på 35 knob. Der er ikke megen komfort om bord. Toilettet består af en plastbøtte kombineret med bionedbrydelige poser, som kan kastes i havet.

Der er ikke senge om bord, kun smalle køjer. Menuen består af frysetørrede veganske retter.

Thunberg skal ud over New York også besøge Canada og Mexico, og hun skal deltage i klimaforhandlinger i Santiago i Chile i december.

Rejsen fra Nord- til Sydamerika foregår med tog og bus.

Allerede i juni fortalte den unge klimaaktivist, at hun ville til topmødet i New York og COP 25 i Chile.