Navnene på 300 præster, der beskyldes for overgreb på mindreårige i USA, er blevet offentliggjort.

Den katolske kirke i den amerikanske delstat Texas har offentliggjort navnene på 300 præster, der beskyldes for overgreb mod mindreårige.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Overgrebene går mere end 70 år tilbage.

- Biskoppen i Texas har besluttet at offentliggøre navnene, fordi det er det rigtige at gøre og for at tilbyde håb til de, der har lidt, udtaler kardinal Daniel D. DiNardo, der leder ærkebispesædet.

Størstedelen af præsterne, der er anklaget for overgreb, er døde eller blevet fjernet fra tjeneste, oplyser ærkebispesædet i Galveston-Housto, Texas.

Flere bispedømme har fået hjælp fra pensionerede politifolk og efterforskere til at gennemgå arkiver og andet materiale for at undersøge, om der er hold i anklagerne om overgreb.

Det er uvist, om offentliggørelsen kan føre til, at der rejses lokale straffesager.

Efterforskningen går syv årtier tilbage, og størstedelen af de navnegivne præster er altså ikke længere i live.

- Vi er indstillet på at hjælpe lokale politimyndigheder og statsadvokater, som beder om hjælp til at fjerne dem, der udgør en trussel mod børn i Texas, siger talsmand for delstatens justitsmyndigheder Marc Rylander.

Han oplyser, at der på nuværende tidspunkt ikke er kommet nogle forespørgsler.

Kardinal Daniel D. DiNardo fra Texas leder også den amerikanske forening for katolske biskopper. Han skal efter planen deltage i et topmøde, som pave Frans har indkaldt til i februar.

Målet med topmødet er at gøre katolske kirkeledere verden over opmærksomme på ofrenes smerte og gøre dem klogere på, hvordan sager om overgreb skal undersøges og håndteres.

I december sidste år løftede justitsministeren i den amerikanske delstat Illinois, Lisa Madigan, sløret for en opsigtsvækkende rapport om præsters systematiske sexovergreb mod børn.

Af rapporten fremgik det, at den katolske kirke har undladt at identificere mindst 500 præster, der er anklaget for sexmisbrug af børn.

Også i de tilfælde var overgrebene sket over en periode på 70 år.