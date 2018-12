Kinesisk præsidentbesøg i Portugal vækker bekymring

Kinas præsident, Xi Jinping, indleder tirsdag et todages besøg i Portugal for at forstærke båndene til landet.

Det sker på et tidspunkt, hvor der i forskellige europæiske hovedstæder er stigende bekymring over Kinas voksende indflydelse på det europæiske kontinent gennem opførelsen af en såkaldt "ny silkevej".

Den kinesiske leder, der i sidste uge besøgte Spanien, skal blandt andet mødes med Portugals præsident, Marcelo Rebelo de Sousa, og underskrive en række nye samarbejdsaftaler.

En af aftalerne gælder den portugisiske havn Sines i den sydvestlige del af landet, som indgår i Kinas gigantiske projekt med at opføre "en ny Silkevej".

Projektet, som er et af de vigtigste for præsident Xi Jinping, skal genskabe en moderne version af den gamle handelsrute Silkevejen, der gjorde det nemt for kineserne at handle med resten af verden.

Kina har meldt ud, at det vil bruge, hvad der svarer til over 1000 milliarder dollar (op mod 6400 milliarder kroner) på projektet, som er en blanding af transportruter til lands og til vands.

Den vil blandt andet bestå af 51 togforbindelser, der forbinder 27 kinesiske og 28 europæiske byer.

Den omfatter desuden mange steder i Mellemøsten og Afrika. I alt indgår over 70 lande i den kinesiske vision.

I et debatindlæg, der blev bragt i portugisiske aviser søndag, understreger Xi, at Kinas forhold til Portugal har stor betydning som led i et bredt netværk af handelsforbindelser.

Men mens Kinas voksende indflydelse i EU bydes velkommen af Grækenland og adskillige østeuropæiske lande, så ser andre europæiske lande på det med skepsis.

På et initiativ af Frankrig og Tyskland i sidst uge nåede EU-landene til enighed om en rammeaftale for reguleringer af udenlandske investeringer - og navnligt af de kinesiske.

Den portugisiske premierminister, Antonio Costa, sagde fredag, at hans regering ikke støtter idéerne, og at han udtrykte lettelse over, at den indgåede aftale kun har en rådgivende funktion for EU-Kommissionen.

- Udenlandske investeringer vækker ikke bekymring i Portugal, og EU bør ikke vælge "protektionismens vej" i forbindelse med globaliseringens udfordringer, siger han.

Portugal er et af de fattigste lande i det vestlige Europa og blev hårdt ramt af finanskrisen i 2008.

I 2011 blev landet underlagt omfattende sparekrav og vanskelige reformer i forbindelse med økonomiske hjælpepakker fra EU og Den Internationale Valutafond, IMF.

Kina er i den senere tid blevet kritiseret for at have skabt gældsættelse i en række af de lande, der er en del af den omfattende silkevejsplan.