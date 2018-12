Kina vil retsforfølge endnu en canadier i optrappet konflikt

De kinesiske myndigheder vil hive en canadisk statsborger i retten i en sag om narkosmugling, som vil kunne forværre et allerede anspændt forhold mellem Kina og Canada.

Det skriver kinesiske statsmedier ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Ifølge en kinesisk højesteretsdommer skal canadieren ved navn Robert Lloyd Schellenberg lørdag for retten i den kinesiske provins Liaoning. Anklagerne mener, at canadieren har smuglet "enorme mængder" narkotika ind i landet.

De to lande er midt i en strid om, hvad der skal ske med to andre canadiske statsborgere, som Kina har tilbageholdt og beskyldt for at have bragt Kinas sikkerhed i fare.

Der er tale om canadierne Michael Kovrig, som er tidligere diplomat og rådgiver fra tænketanken ICG, samt erhvervsmanden Michael Spavor.

En tredje canadier, Sarah McIver, er også blevet anholdt. Hun beskyldes for at have arbejdet illegalt i Kina.

Kina har på det kraftigste afvist Canadas krav om at frigive de tilbageholdte.

Anholdelserne er sket, efter at de canadiske myndigheder har foretaget en anholdelse af en topchef fra den kinesiske telegigant Huawei, Meng Wanzhou.

Det skete på anmodning fra USA, der ønsker Meng Wanzhou udleveret til mulig retsforfølgelse.

Kina truede efterfølgende med, at det ville føre til alvorlige konsekvenser, hvis Canada ikke omgående løslod finansdirektøren.

En dommer i Vancouver besluttede i sidste uge at løslade hende mod kaution, men hun må ikke forlade Canada, før de canadiske myndigheder har taget stilling til udleveringskravet fra USA.

Det er endnu ikke bekræftet, at de kinesiske myndigheders anholdelser hænger sammen med Meng Wanzhou-sagen.

Canadas udenrigsminister, Chrystia Freeland, har dog lavet en direkte sammenkobling mellem anholdelsen af Meng Wanzhou og de canadiske statsborgere.

Hun har kaldt Kinas tilbageholdelser for vilkårlige og dybt bekymrende, skriver nyhedsbureauet dpa.