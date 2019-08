Kina tilbageholder ansat på britisk konsulat i Hongkong

Ifølge Kina er en medarbejder på det britiske konsulat i Hongkong tilbageholdt for at have medvirket til uro.

Kina meddelte onsdag, at en ansat på det britiske konsulat i Hongkong er blevet dømt til 15 dages tilbageholdelse i en administrativ detention i byen Shenzhen for at have medvirket til uroligheder.

Sagen har øget Hongkong-indbyggeres frygt for, at Kina vil indføre kinesisk lovgivning og kinesisk retspraksis i den tidligere britiske kronkoloni.

- Den pågældende ansatte er indbygger i Hongkong - ikke britisk statsborger, siger talsmanden for det kinesiske udenrigsministerium, Geng Shuang.

- Han er med andre ord kinesisk. Dette er et rent internt anliggende, pointerer han.

Geng siger, at manden forbrød sig mod den lokale lovgivning om lov og orden, men han oplyser ingen yderligere detaljer.

Over en snes mennesker var onsdag samlet uden for det britiske konsulat i Hongkong for at kræve, at den britiske regering optrapper bestræbelser på at få frigivet den tilbageholdte, Simon Cheng Man-kit, som arbejder med handel og investeringer på konsulatet.

Mandens kæreste og familie meddelte tidligere, at han ikke var vendt tilbage efter et planlagt endagsbesøg i Shenzen 8. august.

Millionbyen Shenzhen ligger i den kinesiske provins Guangdong lige ved grænsen til den selvstyrende region Hongkong.

Oplysningerne skaber bekymring i Storbritannien.

- Vi er dybt bekymrede over meldingerne om, at en af vores ansatte er blevet tilbageholdt på vej hjem til Hongkong fra Shenzhen, siger en talsmand for Storbritanniens udenrigs- og Commonwealth-kontor.

Den tidligere britiske kronkoloni blev i 1997 ført tilbage til Kina som særskilt administrativ region med udstrakt selvstyre under devisen "ét land, to systemer".

Det indebærer, at Hongkong har sit eget retssystem.

Demonstrationer begyndte for alvor i begyndelsen af juni, da borgerne i Hongkong protesterede mod et nyt lovforslag. Forslaget ville gøre det muligt at udlevere borgere fra Hongkong til retsforfølgelse i Kina.