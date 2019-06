Kina tier kontroversiel årsdag ihjel trods globalt pres

USA's udenrigsminister kritiserer Kina for at forbyde al omtale af angreb på fredelige demonstranter i 1989.

Det kinesiske styre forsøger i disse dage at lægge låg på al snak om og markering af en massakre på Den Himmelske Freds Plads (Tiananmen-pladsen) i den kinesiske hovedstad, Beijing, for 30 år siden.

Det sker, mens blandt andet EU og USA lægger pres på Kina for at stå ved den blodige indgriben i 1989. Her blev et ukendt antal demonstranter dræbt.

- De seneste årtier har USA håbet, at Kinas integration i det internationale samfund ville føre til et mere åbent og tolerant samfund, siger USA's udenrigsminister, Mike Pompeo, ifølge nyhedsbureauet AP.

- Det håb er blevet knust, lyder det fra Pompeo.

I Kina er det ikke tilladt at tale om massakren. I dagene op til årsdagen er en del aktivister blevet tilbageholdt, skriver nyhedsbureauet AFP.

Tre kinesiske statsborgere, der ikke bor i Kina, skriver på Twitter desuden, at de ikke kan offentliggøre opslag på det kinesiske sociale medie Weibo.

- Vi hylder det kinesiske folks helte, der for 30 år siden modigt mødte op på Tiananmen-pladsen og forlangte rettigheder, siger Mike Pompeo.

Kina har tirsdag svaret hårdt igen på Pompeos udtalelser.

- Det er et ondskabsfuldt angreb på Kinas politiske system, en nedgørelse af Kinas menneskerettigheder og religiøse anliggender.

- Det her vanvittige sludder og vrøvl vil ende i historiens skraldespand, siger Geng Shuang, der er talsmand ved Kinas udenrigsministerium.

Over en million prodemokratiske aktivister besatte i april 1989 Den Himmelske Freds Plads. De indledte den hidtil største udfordring af landets kommunistiske regime.

Lederne af Kinas kommunistparti sendte natten til den 3. juni 1989 hærens kampvogne og et stort antal soldater med skarpladte våben ind mod demonstranterne, som krævede et stop for, hvad de kaldte Kinas diktatur.

Ingen ved, hvor mange der blev dræbt og såret ved hændelsen. Måske var det hundreder, måske var det tusinder, som blev dræbt. Det skriver BBC.

EU siger tirsdag, at man "fortsat sørger" over massakren.

- En åben erkendelse af hændelserne og de dræbte, tilbageholdte og savnede i forbindelse med Tiananmen-demonstrationerne er vigtigt for de fremtidige generationer og det fælles minde, siger EU's udenrigschef, Federica Mogherini, i en udtalelse.