Kina roser Nordkoreas leder og opfordrer til reformer

Kinas præsident, Xi Jinping, afsluttede fredag et besøg i Nordkorea, hvor han opmuntrede det kommunistiske styre til at fastholde fokus på økonomisk udvikling.

I en tale ved en banket torsdag aften fremhævede Xi, at Nordkorea under dets unge leder, Kim Jong-un, har taget initiativ til en ny økonomisk strategi, som skal føre til forbedrede leveforhold for landets indbyggere.

- Det vil forstærke den socialistiske opbygning til nye højdepunkter, sagde Xi ifølge det officielle kinesiske nyhedsbureau, Xinhua.

Der har for nylig været visse tegn på forbedringer af Nordkoreas stærkt kriseramte økonomi, som betyder, at mange af landets indbyggere lever på sultegrænsen. Landet er stærkt afhængigt af fødevarehjælp fra især Kina.

Sydkorea sagde tidligere på ugen, at det vil sende 50.000 ton ris til Nordkorea gennem Verdensfødevareprogrammet under FN. Det er den anden hjælpepakke, som sydkoreanerne giver til nordkoreanerne i den seneste måned for at hjælpe nabolandet gennem endnu en krise med madmangel.

I sin tale kom Xi også ind på spørgsmål om Nordkoreas omstridte atomprogram. Den kinesiske præsident sagde, at alle sider er enige om at fortsætte fredsforhandlinger.

Nordkoreas statslige medier siger, at Xi og Kim havde diskussioner om den politiske situation på Den Koreanske Halvø.

Xi sagde, at Kina ønsker at spille en konstruktiv rolle i en udvikling, hvor området bliver uden atomvåben.

- Det internationale samfund venter, at USA og Nordkorea fortsætter forhandlinger og når frem til resultater, sagde han.

Xi ventes at styrke alliancen mellem Kina og Nordkorea på et tidspunkt, hvor både han og Kim Jong-un står over for udfordringer fra den amerikanske præsident, Donald Trump.

Kim Jong-uns topmøde med USA's præsident i Hanoi i februar endte uden resultat.

Topmødet fik en uventet brat slutning, da parterne skiltes uden at være blevet enige om en fælles udtalelse. Begge parter sagde dog, at de var åbne for at genoptage samtalerne på et senere tidspunkt.

USA's præsident og Nordkoreas leder mødtes første gang til et historisk topmøde i Singapore i juni 2018. Her erklærede Trump, at truslen fra Nordkorea var elimineret.

Under topmødet blev de to enige om at arbejde for en atomafrustning. Men der er opstået stor tvivl om, hvad det konkret betyder.

Xi og Trump mødes i næste uge i Japan ved et G20-topmøde.