Kineserne sendte lørdag morgen lokal tid en sonde afsted med kurs mod månens mindre kendte bagside. Her vil den være den første til at lande på bagsiden.

Kjartan Münster Kinch, lektor i astrofysik og planetforskning ved Niels Bohr Instituttet på Københavns Universitet, fortæller, at bagsiden er mindre udforsket en forsiden.

Men selv om der ikke tidligere er landet en sonde på bagsiden, så ved man allerede en del om den, forklarer han.

- Bagsiden er ikke ukendt, for der har været kredsløb om månen. Den er anderledes end forsiden, siger han og forklarer, at der er mørke og lyse områder på månen, når man ser på den fra Jorden:

- De lyse områder er højlande, og de mørke områder er det, vi kalder have. Det er områder, hvor der løb lava ud på et lidt senere tidspunkt. De mørke områder findes ikke på bagsiden, så den er lys over det hele. Desuden er skorpen tykkere.

- Så der er nogle ting, som er anderledes og nok kun delvist forstået, siger han.

Den kinesiske sonde har navnet Chang'e-4, og den blev opsendt med en Long March 3B raket fra den sydvestlige provins Xichang tidligt lørdag lokal tid.

Opsendelsen var starten på en lang rejse for sonden, som ventes at lande omkring nytår.

Kjartan Münster Kinch fortæller, at missionen er mere udfordrende, end hvis man ville forsøge at lande på forsiden af månen.

- Der er nogle udfordringer ved operationen, fordi på bagsiden af månen kan man ikke se Jorden, siger han.

- Derfor kan man ikke kommunikere direkte med radiobølger, fordi månen er imellem. Så det er en mere kompleks operation, siger han.

Kina har et erklæret mål om at blive en supermagt i rummet. Og Kjartan Münster Kinch tror, at missionen for Kina også handler om at vise sig frem.

- Jeg tror, at det formentlig lige så meget handler om at demonstrere nogle tekniske kapabiliteter, siger han og påpeger, at man ikke skal vente afgørende nyt som følge af missionen:

- Jeg tror ikke, at der kommer noget fundamentalt nyt gennembrud fra denne robotoperation.