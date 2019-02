Kina opfordrer til fredelig dialog internt i Venezuela

Via fredelig dialog og politiske løsninger i Venezuela kan landet opnå langvarig fred, mener Kina.

Venezuelas anliggender bør håndteres af det venezuelanske folk og ikke af resten af verden.

Det mener Kina, der insisterer på, at en fredelig dialog og politiske løsninger i Venezuela er den "eneste vej", der kan sikre langvarig fred i landet.

Det oplyser talsmand for landets udenrigsministerium Hua Chunying natten til lørdag dansk tid. Det skriver nyhedsbureauet AP.

Kina er en tæt allieret med Venezuelas siddende præsident, Nicolás Maduro, og har tidligere udlånt milliarder af dollar til landet for at hjælpe med at understøtte hans kriseramte regime.

Venezuela befinder sig i øjeblikket i krise både økonomisk og politisk.

Venezuelas præsident, Nicolás Maduro, sikrede sig en ny periode som præsident ved et valg i maj sidste år. Valget blev dog betragtet som udemokratisk i en lang række lande.

I januar trådte parlamentets formand, Juan Guaidó, så frem og udråbte sig som midlertidig præsident. Han er siden blevet anerkendt som fungerende præsident af blandt andet USA og flere EU-lande - herunder Danmark.

Kina mener, at "Venezuelas anliggender bør håndteres af det venezuelanske folk under den gældende lovgivning via fredelig dialog politiske løsninger, udtaler Hua Chunying.

- Dette er den eneste vej, der kan sikre langvarig fred i landet, tilføjer talsmanden.

Hua Chunying tilføjer dog, at "Kina støtter bestræbelserne fra det internationale samfund".

Kinas opbakning til det internationale samfunds indblanding står dog i kontrast til en udmelding, Kina kom med i slutningen af januar.

Da udtalte Hua Chunying på vegne af regeringen, at Kina "er modstander af" lande, der forsøger at blande sig i Venezuelas anliggender.

I løbet af det seneste årti har Kina hjulpet Venezuela med 65 milliarder dollar til lån, kontanter og investeringer. Det svarer til cirka 428 milliarder kroner.