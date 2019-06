Den kinesiske forsvarsminister, Wei Fenghe, advarede søndag USA mod at blande sig i sikkerhedsmæssige konflikter omrking Taiwan og Det Sydkinesiske Hav. " Intet forsøg på at splitte Kina vil lykkes. Enhver indblanding i spørgsmålet om Taiwan er dømt til at fejle", sagde ministeren i en optrappet ordkrig med amerikanerne.