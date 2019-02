Kina melder om vigtige fremskridt i handelssamtaler med USA

Kina og USA har gjort "vigtige fremskridt" under torsdagens handelssamtaler i Washington.

Den kinesiske delegation i USA skriver i en meddelelse, at de to parter har haft "oprigtige, specifikke og udbytterige" diskussioner.

Det skriver det statslige kinesiske nyhedsbureau, Xinhau, ifølge Reuters.

Efter to dages intense forhandlinger er der fortsat ikke indgået en aftale, der kan løse den igangværende handelsstrid mellem de to lande.

USA's præsident, Donald Trump, sagde efter møderne, at han forventer at mødes med Kinas præsident, Xi Jinping, for at fortsætte forhandlingerne.

Det skriver nyhedsbureauet AP.

USA's handelsrepræsentant, Robert Lighthizer, beskriver de to dages møder som "meget intense, detaljerede og specifikke".

- Det er min opfattelse, at vi har gjort fremskridt, siger Lighthizer.

- Hvis vi når frem til en aftale, er der fortsat meget arbejde, der skal gøres.

Trump beskrev efter møderne Kina som meget dedikeret til at købe flere amerikanske sojabønner.

Men samtidig erkendte han, at han bliver nødt til at indgå en aftale direkte med præsident Xi, hvor der også skal nås til enighed på teknologiområdet, før handelsstriden kan løses.

Og det kan kræve mere end ét møde mellem Trump og Xi, lyder vurderingen.

Trump har tidligere varslet toldstigninger på kinesiske varer, hvis de to lande ikke får løst deres handelsstrid inden den 2. marts.

Oprindeligt skulle USA's toldsatser på importerede varer fra Kina have været sat op til 25 procent fra ti procent med virkning fra den 1. januar.

Men Trump og præsident Xi blev i december enige om at give hinanden 90 dage til at forhandle sig frem til en løsning og dermed undgå en eskalering af det, der bliver kaldt handelskrigen mellem verdens to største økonomier.

USA har under Trump hævet toldbarrieren over for Kina flere gange. Kina har svaret igen på samme måde.