Kina: FN's menneskerettighedschef tager parti i Hongkong-strid

Kina tog tirsdag afstand fra en erklæring fra FN's menneskerettighedschef, Michelle Bachelet, om politibrutalitet i Hongkong.

Kina beskyldte FN-repræsentanten for indblanding i Kinas interne anliggender.

- Det er et forkert signal at sende til voldelige kriminelle, hedder det i den kinesiske erklæring om en FN-udtalelse om urolighederne i den tidligere britiske kronkoloni.

Kinas mission ved FN i Genève siger, at demonstranter i Hongkong har ødelagt offentlig ejendom, lammet lufthavnen, blokeret offentlig transport og anvendte dødelige våben i "en tendens til terror".

Bachelet kritiserede ifølge en talsmand tirsdag politiet i Hongkong for at have affyret tåregaspatroner ind i lukkede områder med mange mennesker. Hun sagde også, at politiet ved flere lejligheder også har skudt direkte mod enkelte demonstranter, siger talsmanden.

- Det skaber en alvorlig risiko for død eller alvorlige kvæstelser, hedder det i udtalelsen fra Bachelet, som opfordrer myndighederne til at udvise mere tilbageholdenhed.

- Man risikerer virkelig en ond cirkel af stigende vold og spændinger, siger Bachelets talsmand, Rupert Colville.

Kina udtrykte støtte til Hong Kongs politiske leder, Carrie Lam, som har advaret om, at voldelige protester kan sætte en farlig kurs for Hongkong.

Præsident Donald Trump siger, at det amerikanske efterretningsvæsen har orienteret ham om, at Kina har rykket soldater tæt på grænsen til Hongkong.

Trump siger, at situationen i Hongkong er meget vanskelig, og han udtrykker håb om, at den udvikler sig godt for alle parter - og mod frihed - uden at nogen bliver såret eller dræbt.

Protesterne i Hongkong udgør en af de hidtil største udfordringer for Kinas magtfulde præsident, Xi Jinping.