Kim Jong-un har forladt Vietnam efter topmøde og statsbesøg

Nordkoreas leder, Kim Jong-un, har lørdag morgen dansk tid sat kursen hjemover fra Vietnam.

Efter topmødet med præsident Donald Trump, som blev brat afsluttet torsdag, har Kim været på sit allerførste officielle statsbesøg i Vietnam og ført drøftelser med blandt andre landets præsident, Nguyen Phu Trong, og premierminister Nguyen Xuan Phuc.

Lørdag gik Kim Jong-un om bord i sit private pansrede tog, som skal bringe ham hele vejen hjem til Pyongyang. Togturen tager over 60 timer.

I Vietnam hyldede den nordkoreanske leder landets tidligere præsident og landsfader, kommunisten Ho Chi Minh, ved at stå et minut med sænket hoved ved den afdøde leders mindemonument. Ho Chi Minh, der stiftede sit lands kommunistparti, var leder af Nordvietnam til sin død i 1969.

Kim Jong-uns far, Kim Jong-il, og hans farfar, Kim Il-sung, var nære venner af Ho Chi Minh.

Inden Kims afrejse sagde amerikanske forsvarskilder, at USA og Sydkorea vil indstille deres store fælles militærøvelser. Dette anses for at være en betydelig indrømmelse til Nordkorea, hvor de storstilede øvelser i Sydkorea bliver set som stærkt provokerende.

Det er dog uklart, om USA's og Sydkoreas store fælles øvelse, der kaldes Foal Eagle, suspenderes, eller om den helt stoppes.

Amerikanske embedsmænd siger ifølge det tyske nyhedsbureau dpa, at USA's forsvarsministerium, Pentagon, har besluttet at droppe dem permanent. Andre kilder siger til nyhedsbureauet Reuters, at øvelserne vil blive begrænset.

I stedet for den store Foal Eagle, hvor der deltager et par hundrede tusinder soldater, vil der blive holdt mindre øvelser.

I de seneste år har op mod 200.000 sydkoreanske soldater og 30.000 amerikanske soldater deltaget i øvelserne. USA har omkring 28.500 soldater i Sydkorea.Nyheden om, at øvelserne vil blive indstillet, vækker kritik af Trump. Hans politiske modstandere mener, at han forærer Nordkorea en sejr uden at få noget igen.

- Hvorfor forhandle med USA, når det giver indrømmelser gratis?, tweeter Abraham Denmark, som er en tidligere topembedsmand i Pentagon under præsident Barack Obama.