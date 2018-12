I en video, der er fundet på et USB-stik, sværger mistænkt bag angreb i Strasbourg angiveligt troskab til IS.

Den formodede gerningsmand bag et skudangreb på et julemarked i den franske by Strasbourg har svoret troskab til gruppen Islamisk Stat i en video.

Det oplyser en kilde fra de franske myndigheder.

Videoen blev fundet på et USB-stik, der tilhørte den 29-årige Cherif Chekatt. Han blev dræbt i en skududveksling med politiet efter flere dages menneskejagt.

Gruppen Islamisk Stat har tidligere påstået, at den mistænkte gerningsmand var en del af gruppen, men det har den franske indenrigsminister, Christophe Castaner, afvist.

Fem personer har mistet livet ved angrebet, der efterlod flere sårede. Ifølge lokale myndigheder var Chekatt bevæbnet med kniv og et skydevåben.

De nærmere omstændigheder bag angrebet er endnu ukendte. De franske myndigheder betragter angrebet som en terrorsag.