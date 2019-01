Kilde: Rusland sigter tilbageholdt amerikaner for spionage

Rusland har sigtet den amerikanske statsborger Paul Whelan for spionage.

Det oplyser en kilde med kendskab til sagen til det russiske nyhedsbureau Interfax. Det var ikke umiddelbart muligt at få oplysningen bekræftet fra anden side.

Whelan har været tilbageholdt i Rusland siden den 28. december.

Den russiske sikkerhedstjeneste FSB har tidligere meddelt, at Whelan blev anholdt "under en spionageoperation", men har ikke fremlagt oplysninger om, hvorfor han er tilbageholdt.

USA har klaget til den russiske regering over, at det har taget lang tid at tillade en amerikansk udsending at få adgang til Whelan.

USA's udenrigsminister, Mike Pompeo, sagde onsdag, at man håbede at få adgang til Whelan og få klarhed over sagen snarest.

- Hvis tilbageholdelsen ikke er passende, vil vi kræve, at han omgående sendes tilbage, sagde Pompeo.

Onsdag mødtes den amerikanske ambassadør i Rusland, Jon Huntsman, med Whelan i Moskva.

Huntsman siger, at han har tilbudt assistance til den tilbageholdte amerikaner.

Ambassadøren har endvidere talt i telefon med Whelans familie, men han afviser at afsløre detaljer om sagen.