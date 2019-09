Kilde: Fransk EU-kommissær afhørt af politiet

Sylvie Goulard er ikke under efterforskning, men hendes parti har måttet betalt EU-midler tilbage.

Frankrigs kandidat til posten som ny EU-kommissær for det indre marked, Sylvie Goulard, er tirsdag blevet afhørt af fransk politi.

Det oplyser en politikilde til nyhedsbureauet Reuters.

Afhøringen finder sted i forbindelse med undersøgelsen af en sag om brug af fiktive assistenter i Europa-Parlamentet.

Goulard blev udpeget til ny fransk forsvarsminister efter valget i Frankrig i 2017.

Men hun trådte tilbage efter kun en måned på posten, da der blev indledt en efterforskning af hendes parti, MoDem, vedrørende ansættelser af assistenter i parlamentet.

Efterforskningen er endnu ikke afsluttet, men Sylvie Goulard selv er ikke i fokus for efterforskningen. Hun har afvist at have gjort noget forkert, men hendes parti har betalt EU-midler tilbage i den forbindelse.

Afhøringen af Goulard kommer samme dag, som den nye kommissionsformand, Ursula von der Leyen, præsenterede sit bud på 27 nye kommissærer.

Det er nu op til EU-Parlamentet, om det kommissærhold, som Ursula von der Leyen, tirsdag har præsenteret, også skal tiltræde 1. november.

Alle kandidater skal igennem en individuel høring i relevante udvalg i EU-Parlamentet, som siden skal stemme om den samlede kommission.

Margrethe Vestager, som siden 2014 har vogtet over EU's konkurrenceregler, ventes at fortsætte på posten. Desuden skal hun stå for det digitale område og bliver én af tre ledende næstformænd.

Vestager omtalte tirsdag den franske kommissærkandidat i rosende vendinger og betegner Goulard som dygtig.