Kemiske angreb i Salisbury og Syrien fører til EU-sanktioner

EU-landenes udenrigsministre har mandag besluttet for første gang at indføre sanktioner mod personer bag angreb med kemiske våben. Det bekræfter udenrigsminister Anders Samuelsen (LA) efter et møde i Bruxelles.

Det nye sanktionsregime er besluttet som følge af et angreb på den russiske eksspion Sergej Skripal og hans datter i den engelske by Salisbury sidste vinter.

- Vi bliver nødt til hele tiden at have fokus på, om der er personer, der står bag, og om man kan pille personer ud og sætte dem på EU's sanktionsliste. Så skal man selvfølgelig gøre det, siger Samuelsen.

Fem syrere og fire russere bliver skrevet på den nye sanktionsliste. Det drejer sig blandt andet om personer fra den militære efterretningstjeneste GRU i Rusland - heriblandt chefen og vicechefen.

Desuden er fem syrere og det syriske Center for Videnskabelige Studier og Forskning (SSRC) blevet føjet til sanktionslisten. SSRC var i forvejen underlagt andre EU-sanktioner.

De seneste sanktioner omfatter indrejseforbud og fastfrysning af midler. Sanktionerne gør det også ulovligt for EU-borgere at stille midler til rådighed for de sanktionsramte.

En talsmand for Ruslands præsident, Vladimir Putin, udtrykker skuffelse over beslutningen i EU. Han henviser til, at briterne ikke har fremført beviser for, at Rusland står bag.

Den gift, der blev anvendt, er ifølge Storbritannien udviklet af Rusland.

- Der findes mange billeder af russiske statsborgere i Storbritannien, og det kan ikke tjene som bevis. Vi kender ikke til mere specifikke og faktiske beviser, siger talsmand Dmitrij Peskov.

EU's udenrigschef, Federica Mogherini, vil ikke direkte forholde sig til Peskovs kommentar.

- Jeg er sikker på, at medlemslandene har truffet beslutningen på et meget stærkt juridisk grundlag, siger Mogherini.

Samme melding kommer fra den danske udenrigsminister.

- Jeg står fuldstændigt på briternes side, og jeg stoler på de informationer, vi får fra dem, siger Anders Samuelsen.

Mandag har udenrigsministrene også føjet 11 syriske forretningsfolk til en anden sanktionsliste, da de er involveret i præsident Bashar al-Assads byggeprojekter eller andre projekter knyttet til styret.

Der er nu 270 personer og 72 enheder (grupper, selskaber eller lignende) på den sanktionsliste.