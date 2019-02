Katolske ordner undskylder for at have svigtet sexofre

Den familiære kultur i den katolske kirke har gjort religiøse ordener blinde over for overgreb, mener ordener.

Katolske ordener verden over undskylder for at have svigtet ofrene for seksuelt misbrug i den katolske kirke.

Det erklærer to paraplyorganisationer, der repræsenterer størstedelen af katolske ordener på verdensplan, i en fælles pressemeddelelse tirsdag aften.

Religiøse ordener er fællesskaber, der er anerkendt af den katolske kirke, og som traditionelt har rod i klostre.

Ordenerne mener, at den familiære kultur i den katolske kirke har gjort dem blinde over for forekomsten af seksuelt misbrug af børn.

- Det har medført fejlplaceret loyalitet, forkerte vurderinger, langsom handling, benægtelse og til tider mørklægning af sager, lyder det i meddelelsen.

- Vi har fortsat brug for dialog, og vi ønsker at ændre os. Vi vil handle med ydmyghed og se vores blinde vinkler. Vi vil udpege ethvert magtmisbrug.

Undskyldningen bliver givet forud for et topmøde i Vatikanet, der begynder torsdag i denne uge. Her vil topfolk fra den katolske kirke drøfte forebyggelse af seksuelt misbrug.

Med få undtagelser er religiøse ordener gået under radaren i de seneste årtiers skandaler om seksuelle krænkelser af børn i den katolske kirke.

Fokus har derimod været rettet mod biskopper, der har dækket over pædofile præster. De er blevet rykket fra sogn til sogn, hvor de har kunnet genoptage deres overgreb.

Men også i de religiøse ordener er krænkere blevet flyttet rundt fra stilling til stilling, hvor de har haft nem adgang til unge ofre, fordi mange ordener specialiserer sig i undervisning.

Den ene af de to paraplyorganisationer er The Union of Superiors General, der repræsenterer ledere af religiøse ordener for mænd, som i alt tæller omkring 133.000 præster verden over.

Den anden er International Union of Superiors General, som repræsenterer omkring 500.000 søstre i den katolske verden.

Begge organisationer sender en delegation til denne uges topmøde i Vatikanet, hvor Pave Frans har indkaldt kirkens ledere og organisationer for at diskutere krisen med de mange seksuelle overgreb i kirken.