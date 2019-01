Katie blev bortført som barn: 13-årige Jayme har brug for tid

Selv om et tre måneder langt mareridt er slut for 13-årige Jayme Closs, kommer det til at tage lang tid at bearbejde de ting, hun har oplevet.

Det fortæller den i dag 36-årige Katie Beers, der selv blev bortført og holdt fanget i flere uger, da hun var ti år gammel.

- Hun kommer til at sørge over tabet af sine forældre og acceptere, at hun blev bortført, undslap og alle andre sindssyge ting, hun måske har oplevet, siger Katie Beers.

- Og det bliver ikke nemt.

15. oktober modtog politiet i den amerikanske delstat Wisconsin et foruroligende opkald fra et hus i en afsides skovby.

Da politiet nåede frem til huset, kunne de konkludere, at et ægtepar var blevet dræbt, og deres teenagedatter, Jayme Closs, var forsvundet.

Hurtigt blev en stor eftersøgning sat i gang. Flere i lokalområdet frygtede, at Closs var død, indtil hun knap tre måneder senere dukkede op den 10. januar flere hundrede kilometer fra sit hjem.

Den 13-årige Jayme Closs var tynd, oprevet og forvirret og iført alt for store sko, da hun henvendte sig til en fremmed og bad om hjalp i den afsondrede lille skovby Gordon.

Det var her, hun ifølge politiet havde været holdt i fangenskab af 21-årige Jake Thomas Patterson. Han blev anholdt kort efter og anklaget for bortførelse og drab.

Ifølge myndighederne brød han ind i pigens hjem med et jagtgevær i oktober og dræbte hendes mor og far i et omhyggeligt planlagt angreb.

Sagen om den forsvundne pige nåede medier verden over, men selv om interessen for Closs nu er stor, håber Katie Beers, at medierne såvel som lokalbefolkningen vil lade hende være i fred.

- Noget af det, der hjalp mig med at komme videre, var, at ingen tvang mig til at tale om, hvad der var sket. Jeg gav ikke interviews, før jeg fyldte 30. Jeg skulle ikke gennemleve det hver dag, fortæller Katie Beers.

Det var en ven af familien, der bortførte Katie Beers som tiårig og holdt hende fanget i en betonbunker i New York i to uger, før hun blev fundet.

Men modsat Closs havde Beers sin familie og trygge rammer at vende hjem til, påpeger hun selv.

Efterforskere har ikke offentliggjort detaljer om pigens flugt eller hendes fangenskab. De siger, at der ikke er tegn på, at Patterson kendte Jayme eller hendes familie eller havde været i kontakt med hende på sociale medier.