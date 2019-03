Kasakhstans præsident træder tilbage efter tre årtier

Præsident Nursultan Nazarbajev, der er den første og hidtil eneste præsident i Kasakhstan, meddeler tirsdag, at han trækker sig.

- Jeg har taget en beslutning om at afslå præsidentmandatet, siger han i en tale, der blev sendt i fjernsynet.

Nursultan Nazarbajev har været præsident i Kasakhstan, siden landet fik sin uafhængighed fra Sovjetunionen.

Udmeldingen blev ikke efterfulgt af en umiddelbar begrundelse. Han siger, at han ser det som sin pligt at sikre, at magten overgår til en ny generation.

- Det har været en ære for mig at tjene befolkningen, siger han ifølge Reuters og tilføjer:

- Jeg har arbejdet hårdt for at indfri nations vilje.

Den 78-årige præsident har siddet på posten i landet siden 1990. Han blev genvalgt i 2015 med omkring 98 procent af stemmerne, lød den første melding.

Det blev dog senere kritiseret for ikke at være så højt.

Det bliver Kassym-Jomart Tokajev, der er formand for senatet, som kommer til at tage over i resten af præsidentperioden.

Nazarbajev siger, at han fortsat har intentioner om at sidde med ved bordet i sikkerhedsrådet.

Den 78-årige præsident har et stærkt forhold til den russiske præsident, Vladimir Putin.

Den afgående præsident er en af de mest magtfulde politikere i rummet mellem Rusland og Kina i Centralasien.

Det påpeger Jens Worning, der er udlandskommentator ved avisen Kristeligt Dagblad og direktør i kommunikationsbureauet Policy Group.

Ifølge ham er der ingen tvivl om, at de andre lande i området som Indien, Pakistan og Iran vil følge nøje med i generationsskiftet.

- Naserbajev er et symbol på Sovjetunionens kollaps og de nye samfundsmodeller, der opstod efter Sovjet i den nye stater og Østeuropa, siger han i en kommentar.

Kasakhstan er det niende største land i verden, og befolkningstallet dækker over 18 millioner.

Området grænser op til Rusland mod nord og Kina mod øst, og det besidder oliereserver, der gør det vigtigt både strategisk og økonomisk.