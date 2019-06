Kasakhstan evakuerer by efter eksplosion i ammunitionsdepot

Regeringen i Kasakhstan har besluttet at evakuere 44.000 indbyggere i byen Arys mandag. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Evakueringen finder sted, efter at der har været en række eksplosioner i et nærtliggende ammunitionsdepot, oplyser landets forsvarsministerium.

Årsagen til eksplosionerne, der fandt sted på en militærbase nær byen i den sydlige Turkestan-provins, er fortsat ukendt.

Ministeriet oplyser, at det ikke kender til dødsfald eller tilskadekomne. Lokale medier rapporterer, at ti personer med skader er blevet indlagt på hospitalet i Shynment, der er den største by i provinsen.