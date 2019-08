Kasakhisk mand i 30'erne mistænkes for terrorplaner i Sverige

Den svenske anklagemyndighed mistænker en kasakhisk mand i 30'erne for forberedelse til at ville begå en terrorhandling.

Fredag klokken 13 tager byretten i Østersund stilling til, om manden skal varetægtsfængsles. I Sverige skal det besluttes senest klokken 12 på tredjedagen efter anholdelsestidspunktet.

I Danmark må der højst gå et døgn fra anholdelse til grundlovsforhør.

Den kasakhiske mand blev anholdt onsdag i det centrale Østersund, der ligger midt i Sverige.

I første omgang blev han stoppet for at have overtrådt færdselsloven. Senere blev han dog sigtet for planlægning af drab, inden sigtelsen blev ændret til forberedelse til at ville begå en terrorhandling.

Ifølge den svenske avis Expressen blev manden pågrebet efter en biljagt, der endte med, at han kørte ind i en mur.

Han havde angiveligt benzindunke og knive i sin bil.

Den svenske avis Aftonbladet skriver, at manden undersøges for mulig tilknytning til den dømte terrorist Rakhmat Akilov, der er fra Usbekistan.

Akilov er idømt fængsel på livstid for et lastbilangreb i det centrale Stockholm i april 2017. I alt fem personer døde som følge af angrebet.

Det svenske sikkerhedspoliti Säpo oplyser, at der ikke er andre mistænkte.

Den sigtelse, som manden står overfor, indebærer enten at planlægge en handling sammen med en anden, at forsøge at få nogen andre til at begå en handling eller at tilbyde at udføre en handling, skriver nyhedsbureauet TT.