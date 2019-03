Kaos før nøgleafstemning om brexit - May vil forhandle mere

BBC: premierminister vil måske senere mandag rejse til Strasbourg for at forhandle. EU anser det for slut.

Theresa May har mandag haft en ny telefonsamtale med EU's kommissionsformand, Jean-Claude Juncker.

Det oplyser den britiske premierministers talsmand ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Det er dagen før, parlamentet i London ifølge planen stemmer om den brexitaftale, May har indgået med EU. Ifølge talsmanden vil brexitforhandlingerne fortsætte.

Samtidig siger den politiske redaktør på BBC, Laura Kuenssberg, at det er muligt, at May senere mandag vil tage til Strasbourg, hvor EU-Parlamentet holder samling.

- Flydende, det er den mest høflige måde at beskrive det, som foregår for øjeblikket, skriver Kuenssberg på Twitter.

Juncker vil muligvis være i Strasbourg mandag aften forud for Kommissionens ugentlige møde tirsdag i den østfranske by.

May talte også søndag med Juncker i telefonen. Hun brugte fredag og lørdag til at tale med forskellige EU-ledere.

Nu 18 dage før Storbritannien forlader EU, anser Bruxelles forhandlingerne om skilsmissen for overstået. Men det er stadig muligt at formulere en politisk erklæring, der gør det klarere, hvad der skal ske med den såkaldte irske bagstopper.

Den skal forhindre en hård grænse mellem Irland og den britiske provins Nordirland.

Altså at Nordirland og formentlig resten af Storbritannien skal forblive i EU's toldunion, indtil der er fundet en teknisk løsning på den irske grænse, som gør bagstopperen overflødig.

Der hersker mandag eftermiddag stor forvirring om, hvad der skal stemmes om tirsdag i det britiske parlament. Begrebet "meningsfuld afstemning" har cirkuleret hele morgenen i regeringskredse. Men der mangler en forklaring på, hvad det er.

Men en lang række konservative har meldt ud, at de stemmer imod aftalen, hvis det er den samme, som May fremlagde i januar. Dengang tabte hun stort i Underhuset.

Kilder, der beskrives som ledende konservative, opfordrer mandag i avisen The Times May til at aflyse afstemningen tirsdag. I stedet skal hun udarbejde et nyt forhandlingsudspil, der kan samle hele hendes konservative parti.

Oppositionspartiet Labour siger, det har erfaret, at brexitminister Stephen Barclay senere mandag fremsætter en erklæring i parlamentet.