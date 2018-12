Kampe bryder ud i Yemen få minutter inde i ny våbenhvile

Kort efter en våbenhvile i Yemen trådte i kraft ved midnat til tirsdag, blev den brudt. Det oplyser anonyme regeringskilder til nyhedsbureauet AFP.

Kilderne beretter om intense sammenstød mellem regeringsstyrker og houthi-oprørere øst og syd for den vigtige havneby Hodeida.

Også flere civile i byen, som AFP har været i telefonisk kontakt med, bekræfter urolighederne. Samtidig meddeler organisationen Læger Uden Grænser (MSF), at den tidligt tirsdag har behandlet flere skudofre.

Våbenhvileaftalen blev fredag forhandlet på plads i Sverige med udsendte fra Yemens internationalt anerkendte regering og houthi-oprørere til stede og FN som mægler.

En komité ledet af FN med repræsentanter fra begge parter i konflikten skal overvåge våbenhvilen og sikre, at den overholdes.

Våbenhvilen skulle oprindeligt have været trådt i kraft lørdag, men måtte udsættes, da der samme dag blev meldt om nye kamphandlinger i Hodeida.

Mindst 29 mennesker blev dræbt lørdag, heriblandt 22 oprørere, oplyste militære kilder i regeringen. Søndag fortsatte kampene blandt andet med flyangreb fra den saudiskledede koalition, som gik i krig mod oprørerne i 2015.

FN vurderer, at mere end halvdelen af Yemens befolkning på 29 millioner mennesker sulter. 22 millioner mennesker vurderes til at have brug for hjælp.

70 procent af al nødhjælp til landet går gennem Hodeida. Krigshandlinger mod havnen kan derfor få katastrofale følger.

Byen har gennem krigen været kontrolleret af oprørerne.

I løbet af den tre år lange krig er mere end 60.000 mennesker blevet dræbt, heriblandt også civile. Det vurderer en international organisation, der følger borgerkrigen tæt.

Alene i år har mindst 28.000 mennesker ifølge organisationen mistet livet.