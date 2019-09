Fem dræbt og 25 såret af bombe i Kabuls ambassadekvarter

En kraftig bilbombe eksploderede torsdag ved ambassadekvarteret i Afghanistans hovedstad, Kabul. Mindst fem mennesker blev dræbt ved angrebet, der sker mens USA og Taliban fører intense forhandlinger om en fredsaftale.

Farid Ahmad Karimi, som leder Wazir Akbar Khan hospitalet, siger, at fem dræbte og 25 sårede er bragt til sygehuset.

- Der er både civile og sikkerhedsfolk blandt de døde og sårede. Fem af de sårede er kvinder, siger Karimi.

Både den amerikanske ambassade, hovedkontoret for Natos mission i landet og andre diplomatiske missioner ligger i kvarteret.

Firdaus Faramarz, talsmand for Kabuls politichef, siger til AP, at eksplosionen øjensynlig skete ved en vejspærring i det svært bevogtede Shashdarak-område, hvor ledelse af landets nationale sikkerhedsstyrker har hovedkvarter.

Talibans talsmand Zabiullah Mujahid skriver i et tweet, at den islamistiske bevægelse står bag angrebet. Han siger, at "en mand, der søgte martyriet" - en selvmordsbomber - udløste bilbomben.

Mindst 16 civile blev dræbt ved et bombeangreb i Afghanistans hovedstad mandag, som Taliban har taget skylden for.

Omkring 100 mennesker blev såret ved angrebet, der skete, samtidig med at USA's særlige udsending til Afghanistan, Zalmay Khalilzad, var i Kabul. Han diskuterer et udkast til en aftale om omfattende tilbagetrækning af amerikanske tropper i Afghanistan.

USA's præsident, Donald Trump, sagde i sidste uge, at amerikanerne vil opretholde en militær tilstedeværelse i Afghanistan med 8600 soldater efter en fredsaftale med Taliban. I øjeblikket har USA 13.000 soldater udstationeret i landet.