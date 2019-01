Specialanklager Mueller er tæt på at være færdig med granskning af Ruslands formodede valgindblanding i 2016.

Undersøgelsen af eventuelle forbindelser mellem Donald Trumps kampagnestab og Rusland er snart slut.

Det siger fungerende justitsminister Matthew Whitaker mandag.

- Jeg er blevet orienteret fuldt ud om undersøgelsen, og jeg ser frem til, at Mueller leverer den endelige rapport, siger han på et pressemøde.

- Lige nu tror jeg, at undersøgelsen er tæt på at være færdig, og jeg håber, at vi kan få rapporten fra Mueller så hurtigt som muligt, tilføjer han.

Den tidligere FBI-chef Robert Mueller er blevet sat i spidsen for undersøgelsen.

Den skal blandt andet klarlægge, hvorvidt medlemmer af Donald Trumps kampagnestab samarbejdede med russiske agenter frem mod præsidentvalget i 2016.

Mueller har hidtil holdt kortene tæt til kroppen. Han har således ikke selv meldt ud, hvornår han forventer, at undersøgelsen vil være slut.

Matthew Whitaker er blevet kritiseret for ikke at have erklæret sig inhabil i forbindelse med undersøgelsen.

Det skyldes ikke mindst, at han tidligere har forholdt sig yderst kritisk over for undersøgelsen.

Whitaker blev indsat som fungerende justitsminister i november. Det skete, efter at Jeff Sessions forlod stillingen.

Foreløbig er 34 personer blevet tiltalt i forbindelse med Muellers granskning. Blandt dem er Donald Trumps tidligere nationale sikkerhedsrådgiver, hans tidligere personlige advokat, formanden for hans valgkampagne og to tidligere ansatte.

Rusland nægter alle beskyldninger om forsøg på at påvirke det amerikanske valg.

Donald Trump har gentagne gange afvist at have samarbejdet med Rusland og betegner Robert Muellers undersøgelse som en "heksejagt".