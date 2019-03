Juridisk udtalelse kan sænke Mays skilsmisseaftale med EU

Premierminister Theresa Mays brexitaftale hænger tirsdag i en tynd tråd, efter at den britiske regerings øverste juridiske rådgiver fastslår, at Storbritannien ikke selv kan vælge at forlade den såkaldte irske bagstopper.

Det har været et nøglekrav fra de mest energiske EU-modstandere i hendes eget konservative parti og fra det nordirske støtteparti DUP. De kræver, at briterne selv kan vælge, hvornår de vil forlade bagstopperen.

Det øger sandsynligheden for, at hun taber den planlagte afstemning om brexitaftalen tirsdag aften.

Udtalelsen fra den øverste juridiske rådgiver, Geoffrey Cox, tirsdag middag fik straks det britiske pund til at falde på de internationale valutamarkeder.

En indikation på, at finansmarkederne venter, at Mays aftale med EU vil falde.

- De juridiske risici er uforandret, lyder det i vurderingen fra Cox af den såkaldte bagstopper. Den skal forhindre, at der opstår en hård grænse mellem Irland og Nordirland.

- Storbritannien ... vil ikke have nogen internationale lovmæssige midler for at trække sig ud af protokollens arrangementer, undtagen det sker efter fælles aftale, skriver Cox med henvisning til den skilsmisseaftale, May har indgået med EU.

May rejste mandag aften til Strasbourg for at få en tilføjelsesaftale. Den klargør blandt andet, at en appelinstans kan inddrages fra 2021, hvis ikke EU afsøger alternative løsninger på den irske grænseproblematik.

Den særlige mæglingsinstans er allerede indskrevet i den skilsmisseaftale, som May indgik med EU i november.

En sætning i Cox' tolkning giver dog May en lille sejr.

- Jeg vurderer nu, at de juridisk bindende klausuler i den fælles erklæring og indholdet af den ensidige erklæring reducerer risikoen for, at Storbritannien ufrivilligt vil blive bundet til aftalens betingelser, skriver Cox.