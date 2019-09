Juraprofessor fører første runde af tunesisk valg

Den tunesiske præsidentkandidat Kais Saied meddeler, at valgstedsmålinger viser, at han fører i den første runde i præsidentvalget søndag aften.

Det skriver Reuters, der citerer tunesisk radio.

- Min sejr bringer ansvar med sig for at ændre frustration til håb. Det er et nyt skridt i tunesisk historie, siger den 61-årige kandidat ifølge bureauet.

Den konservative Saied, der er professor i forfatningsret, var forholdsvis ukendt inden valget, men har været fremtrædende i de seneste måneder.

Nyhedsbureauet AP skriver også, at analyseinstituttet Sigma Conseil peger på Saied som fører af valgets første runde.

Analyseinstituttet viser ikke den nuværende premierminister, Yousef Chahed, blandt de kandidater, der har fået flest stemmer.

Ifølge den målingen har Kais Saied, der ikke er medlem af noget parti, fået 19,5 procent af stemmerne.

Den kandidat, der har fået næstflest stemmer, er Nabil Karoui, som er sigtet for økonomisk kriminalitet og har ført valgkamp fra fængslet.

Valget skulle egentlig have været afholdt 17. november, men det blev fremskyndet, efter at den tidligere præsident Beji Caid Essebsi døde i juni.

De arabiske oprør blev indledt i 2011 i Tunesien, og det er det eneste land, hvor folkets krav om demokrati er blevet indfriet i området.

Essebsi kom til magten i 2014 - tre år efter Det Arabiske Forår - og var landets første demokratisk valgte præsident.

I sidste måned erklærede hele 97 tunesere deres ønske om at stille op til præsidentvalget. Det lykkedes dog kun 26 personer at opfylde kravene og komme på stemmesedlen søndag.

Ifølge nyhedsbureauet AFP lå valgdeltagelsen på 45 procent.